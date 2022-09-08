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Общество8 сентября 2022 10:26

Житель Москвы готовил бутерброд по рецепту из TikTok и взорвал квартиру

В Москве блогер взорвал ванну в квартире жилого дома
Сергей КУДРИН
Попытка приготовить бутерброды по рецепту из "Тик-Тока" закончилась взрывом в Москве

Попытка приготовить бутерброды по рецепту из "Тик-Тока" закончилась взрывом в Москве

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Москвы решил повторить необычный способ приготовления бутербродов из видео, которое было опубликовано в Tik-Tok. Эксперимент прошел неудачно и закончился взрывом. Об этом KP.RU стало известно от источника в правоохранительных органах.

Молодой человек попытался повторить нестандартный способ приготовления бутербродов, который он увидел на популярной платформе коротких видеороликов "Тик-Ток". Суть была в том, чтобы расплавить сыр на хлебе при помощи газовой горелки. Однако в процессе что-то пошло не так - баллон вспыхнул прямо в начале процедуры.

Молодой человек успел бросить газовый баллон в ванну, и следом прогремел взрыв. К счастью, ни сам блогер, ни его супруга, находившаяся в тот момент в квартире, не пострадали, но ванну теперь придётся ремонтировать. В источнике заявляют, что полиция уже начала проверку по факту случившегося.