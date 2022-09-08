В Москве начали перекрывать дороги из-за празднования Дня города

В центре Москвы начали перекрывать дороги в связи с празднованием Дня города Фото: Андрей МИРЕЙКО

Центр Москвы становится пешеходным по мере приближения празднования Дня города, ограничения движения уже начали действовать на Тверской улице, сообщает портал мэра и правительства столицы. Речь идет о ближайшем к Кремлю участке от Охотного Ряда до Пушкинской площади. Перекрыт Театральный проезд и соседние с Тверской переулки. Снимут эти ограничения утром 12 сентября.

Также мэрия Москвы напоминает автомобилистам, что в выходные, 10 и 11 сентября нельзя будет проехать по Петровке и расположенным по соседству Рахмановскому и Крапивенскому переулкам.

Кроме того вечером 10 сентября на полтора часа с 20:30 до 21:30 закроют для автомобилистов площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост и близлежащие набережные, а также улицы Варварку и Ильинку.

Как сообщал KP.RU ранее, альтернативой для передвижения по центру Москвы может стать общественный транспорт, ведь столичное метро и МЦК в праздничные выходные будут работать круглосуточно.