Женщина госпитализирована после взрыва в девятиэтажке на северо-западе Москвы

Сотрудники оперативных служб работают на месте взрыва в Щукино Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир девятиэтажного дома в Тепличном переулке на северо-западе Москвы около 14:20 произошел взрыв, сообщают РИА Новости. По предварительным данным, ЧП произошло на третьем этаже во время подключения баллона с газом.

С места происшествия с травмами госпитализирована женщина. Больше никто не пострадал. Уточняется, что взрыв не вызвал ни пожара, ни разрушений в доме. На месте происшествия в Щукино работают сотрудники оперативных служб.

Ранее KP.RU сообщал о взрыве в одной из столичных квартир, которым закончилась попытка семьи приготовить бутерброды по необычному рецепту из соцсетей. Авторы предлагали плавить сыр на хлебе, используя газовую горелку. Кулинары, по всей видимости, нарушили правила безопасности при эксплуатации - баллон загорелся в самом начале процесса. Спастись они успели исключительно благодаря быстроте реакции.