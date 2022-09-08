Прокуратура сообщила подробности взрыва газа в девятиэтажке на северо-западе Москвы

Взрыв разрушил межкомнатную стену в квартире Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств взрыва в квартире девятиэтажного дома в Тепличном переулке на северо-западе столицы, сообщается в телеграм-канале ведомства. Правоохранители также показали фото с места происшествия и сообщили подробности инцидента.

Хлопок бытового газа не вызвал крупных разрушений в доме, но разнес межкомнатную стену и часть мебели, а также выбил стекла в окнах. Пострадала живущая в квартире женщина, ее госпитализировали с различными травмами. Взрыв мог произойти после ее действий.

Взрывной волной выбило стекла в окнах Фото: прокуратура Москвы

- Предварительно женщина сама открыла заглушку и кран газовой плиты, — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Выяснение обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов дома контролируются Хорошевской межрайонной прокуратурой.

Как сообщал ранее KP.RU, взрыв в девятиэтажке в Щукино произошел 8 сентября днем. Предположительно, ЧП случилось во время подключения газового баллона.