«Лужниках» 11 сентября пройдет выставка достижений столичного спорта

«Организатором - департаментом спорта Москвы - подготовлена обширная программа. Откроет мероприятие презентация проекта «Мой спортивный район»: гостям расскажут о его возможностях и доступных видах тренировок. Начало - в 11:00 на главной сцене перед Малой ареной. Далее там же посетителей ждут открытая тренировка по бегу, презентация проектов «Показать за 60 секунд» и «Спортивные выходные» с участием звездных гостей - четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, российского комика Владимира Маркони и других. Продолжит программу парад-шествие «Московского спорта»: представители 36 видов различных спортивных направлений продемонстрируют сложнейшие упражнения и элементы», - заявили в пресс-службе.

Для посетителей выставки организаторы подготовили фестиваль уличного спорта. Гости смогут встретиться здесь с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса Виктором Филипповым. Помимо этого запланированы еще несколько интересных мероприятий: открытый мастер-класс по брейк-дансу, шоу с показательными выступления на кикере от спортсменов BMX, покатушки на скейтборде и самокате, а также лекция «Как подготовиться к ГТО».

«А на площади перед Большой спортивной ареной будет дан старт масштабному марафону Music Cycle Festival: каждые два часа, сменяя друг друга, будут проходить открытые массовые сайкл-тренировки, в которых примут участие более 2000 человек», - рассказали в пресс-службе.

По соседству с главной сценой разместятся выставочные стенды спортивных школ и академий Москвы. Посетители выставки смогут задать интересующие вопросы ведущим тренерам и спортсменами столицы и узнать об условиях приема в спортивные секции.

В течение всего дня спортивных мероприятий будет сопровождаться праздничной шоу-программа. На главной сцене выступят MIA BOIKA, Niletto, Юлианна Карулова, Kamazz, Akmal, ФОГЕЛЬ, SEVILLE (ARTIK&ASTI), Джаро и Ханза, группы Пицца, Dabro, NLO и многие другие. Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте «Спорт ЭКСПО». Вход на выставку свободный.