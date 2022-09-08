Останкинская телебашня возобновит работу с 19 сентября 2022 года

Останкинская телебашня откроется 19 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 19 сентября 2022 года Останкинская телебашня вновь откроется для посетителей. Для гостей и жителей столицы будут доступны два маршрута – «Панорама Москвы 360» с сеансами с 10:00 до 22:00 и «Башня изнутри» с сеансами с 19:00 до 22:00, сообщается на сайте башни.

Посетителей ждет обновленная территория, открытые балконы на высоте 85 и 340 метров, смотровая площадка с прозрачным полом, выставка интерактивного мультимедийного комплекса. Также на территории работает кофейня ресторанного комплекса «Седьмое небо» с вращающимся полом и сувенирный магазин.

Кроме того, с наступлением сумерек гости Останкинской телебашни каждые 20 минут смогут посмотреть свето-музыкальное шоу в прозрачной галерее.

Ранее KP.RU сообщал, что в «Лужниках» 11 сентября пройдет выставка достижений столичного спорта. Москвичей ждет мастер-класс по брейк-дансу, шоу от спортсменов BMX, лекция «Как подготовиться к ГТО». Кроме того, гости смогут покататься на самокатах и скейтбордах.