Авиасообщение между Москвой и Молдавией возобновится с 1 октября 2022 года

Авиасообщение между Москвой и Молдавией возобновят с 1 октября Фото: Иван ВИСЛОВ

Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновится с 1 октября 2022 года, сообщает молдавская авиакомпания Air Moldova. Напомним, полеты были приостановлены с февраля.

Уточняется, что решение было принято после получения многочисленных обращений от граждан Республики Молдова, которые находятся в России и хотят вернуться домой, воссоединиться со своими семьями.

Кроме того, решение о возобновление авиасообщения связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии COVID-19 и после закрытия воздушного пространства в феврале из-за военной спецоперации на Украине.

«Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в пути, длительные и утомительные полеты с пересадкой», — пояснили в компании.

В авиакомпании обещают, что перелеты между Москвой и Кишиневом будут быстрыми, комфортными и безопасными для пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал, что авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Москвы в Актау (Казахстан). Рейсы будут выполняться из международного аэропорта Жуковский два раза в неделю - по средам и субботам.