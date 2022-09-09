Неизвестные сообщили о «минировании» СИЗО №6 в Печатниках в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве анонимное сообщение о «минировании» пришло в СИЗО №6 (Женский следственный изолятор № 6). Информацию проверяют специалисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила анонимка об угрозе взрыва в женском СИЗО №6. Информация проверяется», — рассказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России в различные объекты все чаще поступают сообщения от неизвестных об угрозе взрывов. Анонимы отправляют письма о «минировании» судов, торговых центров, школ, магазинов, вокзалов, аэропортов, университетов через электронную почту. Чаще всего такие сообщения поступают из заграницы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 24 августа проводились проверки торговых центров после анонимных сообщений об угрозе взрыва, поступивших с Украины. Неизвестные прислали письма якобы о «минировании» всех ТЦ столицы. Информации об эвакуации горожан не поступала. Сообщения оказались ложными.