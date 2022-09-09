В середине 2023 года в московском метро могут появиться двухэтажные поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обновление подвижного состава в метро продолжается. Ведется разработка двухэтажного поезда. Появиться они могут в середине 2023 года, пишет KP.RU.

Такие поезда позволят перевозить больше пассажиров. Второй их плюс в разделении пассажиропотока: для коротких поездок подходит первый этаж, для дальних — второй. В таких поездах хотят сделать три двери.

— Это решение позволит уменьшить время посадки-высадки пассажиров и создать необходимый запас провозной способности. При разработке нового состава будет учитываться также ширина дверей, этот показатель успешно показал себя при запуске современного подвижного состава на МЦД, — отметил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов

Как подчеркнул руководитель транспортного ведомства столицы, создание двухэтажного поезда с нуля — сложная задача. Основное требование, которое предъявляют власти, это производство вагонов в России.