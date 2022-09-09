В Москве включили отопление в более 550 социальных учреждений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более чем в 550 социальных учреждениях столицы включили отопление. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Пока что отопление включают только по заявкам администраций учреждений.

Решение о полноценном начале отопительного сезона примут с учетом погодных условий. Пока что подают тепло только в те соцорганизации, которые подали заявку. На 9 сентября таких уже более 550.

Процедура начала отопительного сезона в полном объеме занимает около пяти дней. Сначала батареи включают в школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других социальных учреждениях. Параллельно начинают подавать тепло в жилые дома и офисы. Последними теплоэнергию получают промышленные и торговые предприятия.

Напомним, Москва была готова к осенне-зимнему сезону уже к 1 сентября. Об этом писал KP.RU. Коммунальщики проверили более 74 тысяч объектов.