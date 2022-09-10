Прокатиться и отметить свадьбу: чем заняться на самом высоком в Европе колесе обозрения «Солнце Москвы»

Колесо обозрения на ВДНХ открыто

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, сообщает KP.RU. Горожане смогут прокатиться на нем уже в дни празднования 875-летия столицы и в любой последующий день - аттракцион будет работать круглый год.

«Солнце Москвы» оснащено 30 современными кабинками с системами климат-контроля. В одной кабинке смогут разместиться 15 человек. Пять кабинок предназначены для самых храбрых - пол в них будет прозрачным. Билет даст право на прокат в пределах одного оборота колеса, который оно сделает за 18 минут 40 секунд.

- Самое большое колесо обозрения в Европе. Мы обогнали колесо обозрения в Лондоне, теперь оно второе, - отметил Сергей Собянин.

Мэр предположил, что катание на колесе обозрения может стать не только элементом туристической или романтической прогулки, но и способом отметить день рождения или свадьбу.

Как сообщал KP.RU ранее, прием заявок на покупку билетов через сайт аттракциона стартовал еще летом. Стоимость билетов на разные места в кабинках различна.