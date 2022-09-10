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Общество10 сентября 2022 12:16

Дептранс предупредил об ограничениях входа на станциях метро из-за концерта в «Лужниках»

По требованию полиции 10 сентября может быть временно ограничен вход и выход с четырех станций Сокольнической ветки и станции МЦК Лужники
Ирина РЕБРИКОВА
Пассажирам метро посоветовали покупать билеты на обратную поездку заранее

Пассажирам метро посоветовали покупать билеты на обратную поездку заранее

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На четырех станциях Сокольнической линии вблизи стадиона "Лужники" и на одноименной станции МЦК 10 сентября по требованию полиции могут временно ограничивать вход и выход, предупреждают в Дептрансе Москвы. Это связано с вопросами безопасности в связи с проведением праздничного концерта в "Лужниках".

В частности, может не сразу получиться попасть на станции «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и «Парк культуры» или выйти с них.

Тем, кто не пользуется для оплаты проезда системой Face Pay, банковскими картами или картой "Тройка", посоветовали заранее покупать билеты для обратной поездки.

- Это поможет сэкономить время в пути после мероприятия, - прокомментировали в Дептрансе.

Как сообщал KP.RU ранее, в праздничные выходные метро Москвы будет работать круглосуточно. Также круглосуточно курсируют автобусы трех маршрутов.