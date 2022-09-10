Жителям Москвы рассказали, какие праздничные мероприятия посетить в День города

В Москве празднование Дня города пройдет 10 и 11 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День города в Москве 10 и 11 сентября пройдет более 200 крупных мероприятий. Гостей и жителей столицы приглашают посетить ярмарки, театрализованные представления, фестивали, концерты, а также другие события. Празднование пройдет на улицах и площадях города, в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры. В 2022 году Москва отмечает 875-летие, сообщается на сайте мэрии.

Основные мероприятия пройдут на центральных улицах столицы – Тверской, Охотном ряду, Моховой. Площадки украсят арт-объектами, световыми инсталляциями и цветами. В субботу торжества начнутся с 12:00 и завершатся в 21:00. В воскресенье юбилейные площадки откроются в 15:00, а закроются в 20:00. Вход на мероприятия бесплатный.

Так, в парке «Павелецкая Плаза» впервые проведут звездный концерт. Гостей ждут выступления известных оперных артистов и лучших классических коллективов столицы. Композиции из любимых советских фильмов можно будет послушать на Тверской 10 сентября с 17:00 до 18:00. Прозвучат песни «Александра» из киноленты «Москва слезам не верит», «Старый рояль и фильма «Мы из джаза» и другие. Выступления молодых музыкантов пройдут в парке искусств «Музеон». Концерт ждет горожан и на Поклонной горе. Здесь выступят Николай Басков, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Ольга Серябкина, группа «На-на», «Винтаж», Сергей Лазарев и другие.

Интерактивы, флешмобы, выступления артистов, спортивные тренировки проведут для жителей 10 и 11 сентября в Парке Горького. На фестиваль даже привезут 40 котов и кошек из приютов, их можно забрать бесплатно на площадке «Добрый дворик». Кроме того, на Цветном бульваре организуют благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

Мероприятия пройдут и в остальных административных кругах Москвы. Для гостей подготовили танцевальные и музыкальные шоу, экскурсии, представления для детей и многое другое.

Ранее KP.RU сообщал, фестиваль «Москва-Донбасс» проходит на Тверской улице в рамках Дня города.