Путин сообщил, когда откроется Национальный космический центр в Москве

Президент России Владимир Путин назвал сроки завершения строительства Национального космического центра в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году на западе Москвы рядом с парком Фили завершится строительство Национального космического центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина. НКЦ возводят там, где сейчас находится Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева. Доминантой сооружения станет 248-метровая башня.

Строят НКЦ на средства столичной казны. Пока объем инвестиций оценивается в 25 млрд рублей. В НКЦ будет и штаб-квартира Роскосмоса, и производства авиационной и космической отрасли. Количество работающих в нем только инженерных кадров составит 20 тысяч человек.

Соседствовать с НКЦ будут предприятия научного-производственного кластера, пока под вопросом строительство конгрессно-выставочного центра. Не исключена и жилая застройка, размещение соцобъектов.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что продолжает строиться инновационный центр МГУ, корпуса Бауманки. Также обновляется ВДНХ.

- Продолжается активное возрождение знаменитой ВДНХ. Помним совсем недавно, что там творилось. Посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть, - цитирует агентство Владимира Путина.

Как сообщал KP.RU ранее, 10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин официально открыли самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы", которое украсило ВДНХ.