Путин поздравил жителей Москвы с Днем города и поблагодарил Собянина за работу

Путин поздравил москвичей с Днем города Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей столицы и всей России с 875-летием Москвы. Праздничную речь он озвучил на концерте в парке «Зарядье».

«Уважаемый Сергей Семенович, дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы», - сказал президент.

Путин отметил, что вся страна гордится Москвой и любит этот город. Он подчеркнул, что столица неслучайно считается одним из самых красивых и комфортных для жизни мегаполисов мира. По словам президента, Москва органично совмещает в себе старину и энергию молодости и постоянно привлекает талантливых, амбициозных людей.

Президент напомнил, что в ближайшее время в столице откроют Большую кольцевую линию и Московский скоростной диаметр. В планах МСД соединится с федеральной трассой «Крым» и будущей магистралью М-126. Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за проделанную работу.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин рассказал, когда откроется Национальный космический центр в Москве. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2023 году.