Турецкая авиакомпания Southwind запустила рейсы из Антальи в Москву

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила полёты из Антальи в Москву Фото: Алина НИЗАМОВА

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines с 10 сентября начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва. Самолеты будут летать ежедневно. Об этом сообщили на сайте столичного аэропорта Шереметьево.

Отмечается, что пассажиров авиаперевозчика будут обслуживать в терминале аэропорта С. Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A330 и Airbus A321.

«Открытие регулярных рейсов Southwind Airlines позволит удовлетворить высокий спрос среди российских пассажиров на одном из самых популярных направлений Москва – Анталья», - добавили в Шереметьево.

Первый рейс турецкой авиакомпании встретили водным салютом: воздушное судно с двух сторон облили водой из пожарных брандспойтов. Представители Шереметьево вручили экипажу цветы, поприветствовали пассажиров и пожелали им хорошего отдыха.

Ранее KP.RU сообщал, что прямое авиасообщение между Москвой и Молдавией возобновится с 1 октября 2022 года. Полеты приостановили в феврале 2022 года из-за военной спецоперации на Украине.