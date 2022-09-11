В Москве начали принимать заявки на конкурс волонтеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стартовал прием заявок на конкурс для столичных волонтеров «Доброволец Москвы — 2022». Зарегистрировавшимся участникам предстоит защищать свои проекты, а также решать задания из реальной волонтерской практики — кейсы станут нововведением 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Заявки можно присылать до 30 октября, победителей выберут и наградят в декабре.

Конкурс проводят с 2014 года. Возраст участников — от 14 лет. Принимают как индивидуальные, так и командные заявки.

В 2022 году решили сделать девять номинаций, одиночных и групповых, которые объединили в три больших направления — «Проект», «Деятельность» и «Команда». Впервые появятся номинации для лидеров волонтерских объединений и представителей старшего поколения. Также создали отдельную категорию «Спасибо», в рамках которой некоммерческие организации будут номинировать своих добровольцев.

Организатором конкурса выступил центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Как писал KP.RU, в 2021 году конкурс «Доброволец Москвы» проводился под названием «Мы вместе». Премия установила рекорд: в ней приняли участие более 10 тысяч человек.