Редкую, краснокнижную ласку заметили в парке «Измайлово» в Москве

Краснокнижную ласку заметили в природно-историческом парке «Измайлово» в Москве Фото: официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово» ласку. Животное занесено в Красную книгу Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ласка имеет третью категорию редкости. В это время года животное «расхаживает» в коричневой шубке, именно в таком виде хищницу и заметили специалисты Мосприроды.

В 2022 году ласок в Москве уже неоднократно видели в разных частях города: в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Косинский», природном комплексе № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории», комплексном заказнике «Зеленоградский» и на других природных территориях.

Специалисты напомнили, что ласка относится к диким животным. Москвичам порекомендовали не трогать зверьков, а также не пытаться их поймать.

В начале августа краснокнижную ласку видели в долине реки Сетунь (Ново-Переделкино) и в Битцевском лесу, писал KP.RU.