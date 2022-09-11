Глава Московского зоопарка Акулова рассказала о неутешительных результатах томографии медведя с Диксона

Фото: телеграмм-канал Светланы Акуловой

Зоологи и ветеринарные врачи "Московского зоопарка" получили результаты томографии, которую проводили привезённому с Диксона белому медведю. Результаты оказались неутешительными, о чём сообщает гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Телеграм-канале.

Согласно полученным данным, у медведя множественные огнестрельные ранения картечью или дробью в области грудной клетки, позвоночника и головы. Во всех этих частях тела томография показала застрявшие кусочки металла. Также у медведя обнаружился обширный миозит. От тяжёлого бокового удара сломались рёбра.

Сейчас специалисты ждут вердикта невролога, который даст окончательные прогнозы по выздоровлению животного. Тем не менее, врачи отмечают отменный аппетит зверя и в целом положительно оценивают его состояние. Выглядит "бодрячком", как пишет Акулова.

Ранее KP.RU сообщал о том, что несмотря на отказавшие задние лапы, белый медведь начал перемещаться по вольеру, куда его поместили в столичном зоопарке на время лечения. Животное с удовольствием пьёт воду, ест и с радостью реагирует на водные процедуры.