Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 10:05

Зоолог рассказал о состоянии перевезенного в Москву медведя из Диксона

Животное, несмотря на проблемы с задними лапами, начало передвигаться по вольеру в поисках наиболее мягкого и удобного места
Ирина РЕБРИКОВА
Медведь идет на поправку. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Медведь идет на поправку. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Специалисты Московского зоопарка отмечают положительную динамику в состоянии раненого белого медведя, перевезенного в столицу из Норильска, рассказала в своем телеграм-канале директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что особенно хорошо их новый подопечный чувствует себя с утра.

Несмотря на проблемы с задними лапами, в сохранении чувствительности которых специалисты сомневались еще пару дней назад, животное начало передвигаться по вольеру в поисках наиболее удобных мест.

- Очень ему понравилась вода. Сегодня утром мы ему предложили ополоснуться, помыться, он с удовольствием искупался, был довольный, к воде отнесся очень положительно, — отметил зоолог Игорь Анпилов.

Состояние задних лап, впрочем, пока не изменилось. Медведю колят антибиотики и обезболивающие. Тем не менее, прибывший из Диксона питомец 8 сентября ведет себя более активно, чем по прибытии. Как сообщал KP.RU ранее, медведя доставили в столицу 6 сентября.