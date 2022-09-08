Зоолог рассказал о состоянии перевезенного в Москву медведя из Диксона

Медведь идет на поправку. Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Специалисты Московского зоопарка отмечают положительную динамику в состоянии раненого белого медведя, перевезенного в столицу из Норильска, рассказала в своем телеграм-канале директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что особенно хорошо их новый подопечный чувствует себя с утра.

Несмотря на проблемы с задними лапами, в сохранении чувствительности которых специалисты сомневались еще пару дней назад, животное начало передвигаться по вольеру в поисках наиболее удобных мест.

- Очень ему понравилась вода. Сегодня утром мы ему предложили ополоснуться, помыться, он с удовольствием искупался, был довольный, к воде отнесся очень положительно, — отметил зоолог Игорь Анпилов.

Состояние задних лап, впрочем, пока не изменилось. Медведю колят антибиотики и обезболивающие. Тем не менее, прибывший из Диксона питомец 8 сентября ведет себя более активно, чем по прибытии. Как сообщал KP.RU ранее, медведя доставили в столицу 6 сентября.