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Общество7 сентября 2022 15:05

В московском зоопарке предположили, что раненый медведь с Диксона сохранил чувствительность лап

Такое допущение работники зоопарка сделали, понаблюдав за животным
Мила ГЕНЬ
В зоопарке Москвы допустили, что раненый медведь с Диксона сохранил чувствительность лап Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

В зоопарке Москвы допустили, что раненый медведь с Диксона сохранил чувствительность лап Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

В зоопарке Москвы допустили, что раненый медведь с острова Диксон сохранил чувствительность лап. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Сейчас белый мишка, за жизнь которого боролись столичные ветеринары, отходит от наркоза. Работники зоопарка заметили, что он облизывает задние лапы.

— Мы посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей, — написала Акулова.

При этом сказать точно можно будет только после после более подробного обследования зверя.

Директор столичного зоопарка добавила, что медведю постелили специальную древесную шерсть. Она мягче сена и не оставляет заноз.

Напомним, история спасения краснокнижного медведя началась 6 сентября. Жители острова Диксон нашли хищника возле жилых домов. Он был без сознания. Вызванные экологи отправили животное в Новосибирск, откуда его перевезли в Москву.

Врачи нашли на теле пациента множественные отверстия от пуль разного диаметра. Предполагают, что в животное стреляли самодельной картечью, писал KP.RU. Также ветеринары сообщили об обездвиживании задних конечностей медведя. Причиной стал отек спинного мозга.