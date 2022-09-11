Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве на 17:00 составила 32,2%

Явка на выборах в Москве составила 32,2 % к концу третьего дня голосования Фото: Олег ЗОЛОТО

Явка на муниципальных выборах в третий день в Москве выросла до 32,2% на 17:00. Всего в голосовании приняли участие 2,3 млн москвичей, о чём сообщает ТАСС, ссылаясь на Общественный штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александра Асафова.

По состоянию на 17:00 было выдано 1 694 733 электронных и 610 202 физических бюллетеней. Асафов уточнил, что 32,2 % - это достаточно высокий показатель для столичных муниципальных выборов. Он также указал на то, что онлайн проголосовали в том числе президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Всего на муниципальные выборы в Москве заявлено 5,7 тыс. кандидатов, однако мандатов существует лишь 1 417 в советах 125 районов города. Зампред штаба по наблюдению за выборами отметил, что большая часть избирателей выбирает электронный формат голосования, что демонстрирует доверие к этому формату.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на момент 10:00 в Москве явка составляла 27%. За семь прошедших часов процент явки вырос на 5 пунктов.