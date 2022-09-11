Третий день муниципальных выборов в Москве показал явку в 27%

Общая явка на муниципальных выборах в Москве составила 27 % Фото: Иван МАКЕЕВ

В третий день муниципальных выборов в Москве на 10:00 явка составила 27%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве.

Известно, что в Москве онлайн проголосовали 1 534 384 человек, непосредственно на участки пришли 405 459 человек.

«11 сентября 10:00. Выдано электронных бюллетеней - 1 534 384, проголосовало на участках - 405 459. Явка по Москве общая, по данным общественного штаба, [составляет] 27%», - указано на экране в штабе.

Голосование будет длиться традиционно до 20:00, после чего избирательные участки закроют, и комиссия начнёт подсчёт. Онлайн-голосование будет работать до 20:15 - подать заявку можно до 20:00, но если вы сделали это в последний момент, система даст вам ещё 15 минут дополнительного времени.

Ранее KP.Ru сообщал, что в Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов. Явка избирателей по итогам 10 сентября составила 25,5%.

«Электронное голосование продолжается непрерывно с утра 9 сентября. Система работает без сбоев. К 10:00 сегодняшнего дня в дистанционном электронном голосовании приняли участие уже 1 534 384 москвичей. Общая явка на выборах составила 27% от всех зарегистрированных избирателей»,- сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.