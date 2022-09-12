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Происшествия12 сентября 2022 5:37

В Москве участники игрового квеста едва не сгорели из-за использования газового баллона

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента
Ирина РЕБРИКОВА
Нескольким участникам квеста понадобилась помощь медиков

Нескольким участникам квеста понадобилась помощь медиков

Фото: Иван МАКЕЕВ

На юго-востоке в столице воскресный поход на игоровой квест едва не обернулся для компании подростков трагедией - во время прохождения одной из историй, в помещении на Новохохловской улице начался пожар, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

С ожогами врачи госпитализировали несколько человек, один из них - несовершеннолетний.

- Произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона, — уточняется в сообщении ведомства.

В связи с произошедшим правоохранительные органы начали доследственную проверку, чтобы восстановить полную картину случившегося и проверить версию о взрыве, о котором сообщали некоторые телеграм-каналы. Следователи опрашивают участников квеста и организаторов. Не исключено возбуждение уголовного дела.

Ранее KP.RU рассказал о москвиче, который решил приготовить бутерброды по рецепту из соцсети, а в итоге спровоцировал взрыв в жилом доме.