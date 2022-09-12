Дептранс сообщил о снятии ограничения движения, связанных с празднованием Дня города в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В понедельник утром 12 сентября 2022 года все ограничения движения, связанные с празднованием Дня города в Москве были сняты. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

10 и 11 сентября 2022 года в Москве проходили мероприятия посвященные празднованию Дня города. В связи с этим были перекрыты несколько улиц. В настоящее время для проезда открыты улица Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, соседние переулки, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской, а также Театральный проезд.

Кроме этого в сообщении дептранса обращают внимание, что в городе идет дождь. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее KP.RU сообщал, что на колесе обозрение "Солнце Москвы", которое открылось 10 сентября, сыграли первую свадьбу.