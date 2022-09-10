Первую свадьбу сыграли на кольце обозрения «Солнце Москвы» в день открытия

Влюбленные поженились на высоте 140 метров Фото: Алиса ТИТКО

В День города на новом колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ прошла первая церемония бракосочетания. Влюбленные стали мужем и женой на высоте 140 метров, сообщает корреспондент KP.RU.

Молодожены Станислав и Василиса Тарасовы поделились, что это самый незабываемый день в их жизни. «Мы побывали в облаках. Раньше мы катались только в Туле на колесе обозрения. Сами понимаете, что там и высота не та, и виды. А здесь мы даже увидели свой район Свиблово», - отметил жених.

Отмечается, что аренда индивидуальной кабины колеса обозрения для свидания или свадебной церемонии обойдется в 24 900 рублей в будни и выходные.

Колесо обозрения «Солнце Москвы» строили три года. Как только стала известна дата открытия объекта, москвичи скупили практически все билеты на первый день катаний. Крупнейший аттракцион запустили в субботу, 10 сентября, в день 875-летия основания Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Столичное колесо по своим масштабам потеснило бывшего европейского лидера в Лондоне. Его высота составила 140 метров. В аттракционе 30 закрытых кабинок, все они оборудованы видеокамерами и климат-контролем.