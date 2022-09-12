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Происшествия12 сентября 2022 7:52

Видео с квеста в Москве, где пострадали подростки, опубликовала прокуратура

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело после того, как участник квеста едва не сгорели из-за газового баллончика
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело после того, как участник квеста едва не сгорели

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело после того, как участник квеста едва не сгорели

Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело по ч.1. статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей по факту травмирования пяти участников игрового квеста. Трое из пострадавших – подростки 15 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела…», — сказано в сообщении.

Как сообщал KP.RU, инцидент произошел в воскресение, 11 сентября, на Новохохловской улице. Во время прохождения игрового квеста в помещении произошел пожар из-за использования небольшого газового баллона. В результате происшествия пять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ожоги. Их госпитализировали в медучреждение.

По факту случившегося идет доследственная проверка. Специалисты проверяют версию о взрыве, опрашивают участников и организаторов квеста.