Видео с квеста в Москве, где пострадали подростки, опубликовала прокуратура

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело после того, как участник квеста едва не сгорели Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело по ч.1. статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей по факту травмирования пяти участников игрового квеста. Трое из пострадавших – подростки 15 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела…», — сказано в сообщении.

Как сообщал KP.RU, инцидент произошел в воскресение, 11 сентября, на Новохохловской улице. Во время прохождения игрового квеста в помещении произошел пожар из-за использования небольшого газового баллона. В результате происшествия пять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ожоги. Их госпитализировали в медучреждение.

По факту случившегося идет доследственная проверка. Специалисты проверяют версию о взрыве, опрашивают участников и организаторов квеста.