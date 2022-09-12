Число пострадавших при взрыве на квесте на юго-востоке Москвы выросло до шести человек

Следственный комитет после взрыва возбудил уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое взрослых ведущих и четверо подростков в возрасте 14 и 15 лет пострадали вечером 11 сентября при взрыве баллона на хоррор-квесте на юго-востоке Москвы, следует из уточненных данных пресс-службы ГСУ СК РФ по столице. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Все они получили термические ожоги во время возникшего после взрыва газового баллона пожара. Госпитализация понадобилась четверым.

По факту ЧП в помещении развлекательной организации на Новохохловской улице правоохранители провели проверку, которая помогла собрать материалы для возбуждения уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Следователи опрашивают участников квеста и его организаторов. В дальнейшем планируется назначить ряд судебно-медицинских экспертиз.

Ранее KP.RU сообщил о появлении видео, снятого на месте происшествия на Новохохловской улице сразу после взрыва и пожара.