Воробьев: В Подмосковье 12 сентября начался отопительный сезон

Отопление начали включать в социальных объектах в Подмосковье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 12 сентября, в Подмосковье начался отопительный сезон. Тепло начали подавать в социальные учреждения региона, в первую очередь в детские сады, школы и больницы. Всего на территории Подмосковья расположено порядка 8,5 тысячи социальных объектов, сообщает «РИАМО» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, а готовились мы заранее, социальные объекты мы начинаем подключать к теплу», — отметил он.

Кроме того, Воробьев отметил, что в средней полосе часто фиксируются резкие перепады температур. Обычно «бабье лето» чередуется с небольшими заморозками. В связи с погодными условиями власти региона решили досрочно начать отопительный сезон.

Напомним, по правилам, централизованное отопление включается, когда среднесуточная на протяжении пяти суток не превышает восьми градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве обеспечили теплом более 550 социальных учреждений. Пока что отопление включают лишь по заявкам администрации. Вся процедура занимает пять дней: сначала тепло дают в детские сады, школы, больницы, поликлиники, затем в дома и офисы, а после в торговые и промышленные предприятия.