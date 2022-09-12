В центре Москвы перекроют движение 18 сентября из-за Московского марафона

Улицы в центре Москвы перекроют 18 сентября из-за марафона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре столицы из-за проведения Московского марафона в воскресенье, 18 сентября, на некоторых участках временно перекроют движение. Ограничения будут действовать в период с семи утра до пяти вечера, сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Так, автомобилистам придется объезжать Лужнецкую, Саввинскую, Фрунзенскую, Котельническую, Пресненскую, Москворецкую, Кремлевскую, Новодевичью, Ростовскую, Смоленскую набережные. Кроме того, нельзя будет проехать на участках Тверской, Моховой, Красной Пресни.

Ограничения введут и на улицах Лужники, Хамовнический Вал, Тестовской, Баррикадной, Большой Ордынке и других. Движение изменится на Покровском и Чистопрудном бульварах, на Лубянской, Старой и Новой площадях.

На участках перекрытий с 00:01 18 сентября до окончания марафона нельзя будет парковаться. Столичным автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути проезда и выполнять все требования сотрудников столичной Госавтоинспекции.

На участках перекрытий с 00:01 18 сентября до окончания марафона нельзя будет парковаться Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее KP.RU сообщал, что Дептранс сообщил о снятии ограничения движения, связанных с празднованием Дня города в Москве. 10 и 11 сентября некоторые улицы были перекрыты.