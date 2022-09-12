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Происшествия12 сентября 2022 13:24

Уголовное дело возбудили против мужчины, который хотел сбросить дочь с балкона 13-го этажа в Москве

Мужчину задержали, в ближайшее время его доставят на допрос
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Установлено, что в понедельник, 12 сентября, подозреваемый находился вместе с малолетней дочерью в квартире. Он схватил девочку, последовал на балкон и перевесил ее через перила 13-го этажа. В этот момент мужчина угрожал сбросить ребенка вниз.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали на место сотрудника полиции. Противоправные действия жителя столицы пресекли. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она находится с матерью. Неадекватного отца задержали, в настоящее время его везут на допрос в подразделение ведомства.

Ранее KP.RU сообщал, что в московском районе Новокосино на Городецкой улице мужчина хотел скинуть младенца с балкона. Свидетелям ЧП стали местные жители. Они обратились в полицию после того, как услышали крики на верхних этажах. Чтобы остановить мужчину, одному из полицейских пришлось перебираться с соседского балкона.