Прокуратура опубликовала видео начала пожара на квесте в Москве, где пострадали 6 человек

Опубликовано видео с началом возгорания в московской квест-комнате Фото: прокуратура Москвы

Московская прокуратура опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на которую попал момент начала пожара, разгоревшегося во время проведения квеста для группы молодых людей на юго-востоке столицы, на Новохохловской улице. Видео выложили в официальном Телеграм-канале ведомства.

На записи видна группа людей, находящаяся в металлической клетке в рамках игрового процесса, и человек в капюшоне, с устройством спускающим языки пламени. В момент, когда "огнемётчик" забирается на клетку - происходит вспышка, после которой на находящихся в "заключении" молодых людей начинает капать раскалённая субстанция.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в этой квест-комнате пострадали шесть человек. Травмы получили двое ведущих, а также четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет. Причиной пожара прокуратура называет взрыв газового баллончика, который использовался для создания пламени одним из ведущих хоррор-квеста. Четверым участникам потребовалась госпитализация.