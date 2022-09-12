Спасшего в Москве девочку лейтенанта наградят по решению главы МВД Колокольцев Фото: МВД Медиа

Спасшего девочку в Новокосино лейтенанта полиции Николая Коновалова наградят за храбрость и мужество. Такое решение принял министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, о чём сообщает Телеграм-канал "МВД Медиа".

Коновалов будет награждён за то, что спас ребёнка от вооружённого отца, находившегося в неадекватном состоянии. Напомним, лейтенанту пришлось перебираться через соседский балкон на высоте 13 этажа, чтобы вытащить девочку из рук обезумевшего родителя, угрожавшего сбросить дочь с балкона.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в московском Новокосино полиции удалось предотвратить смерть малолетней девочки. Ранее было известно о том, что соседи вызвали правоохранителей, когда услышали крики с верхних этажей многоквартирного дома на Городецкой улице. Там, на высоте 13 этажа, стоял мужчина и угрожал выбросить малышку с балкона. Его остановил, как сейчас уже известно, лейтенант полиции Николай Коновалов.