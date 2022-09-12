Двоих героев наградили за спасение шестерых человек из горящей машины в Москве

Спасшие шесть человек из загоревшейся машины Гаджи Рашидов и Арсланбек Алиев получили награды и медали от МЧС России по Москве. Мужчин признали героями, за спасение жизней других людей, о чём сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие, о котором идёт речь, случилось в Москве ещё летом, 24 июня, на Зубовском бульваре. Рашидов и Алиев находились на улице, когда стали свидетелями столкновения автомобиля со стеной дома. Машина неслась на большой скорости, и сразу после контакта со стеной загорелась. Вызвав спасателей, мужчины сами бросились помогать пострадавшим. Им удалось вытащить из пламени шесть человек за минуту, но к сожалению, двоих спасти не удалось - водитель и пассажир на передних сиденьях оказались заблокированы.

Гаджи Рашидов является главным тренером сборной Дагестана по вольной борьбе, а Арсланбек Алиев - мастер спорта РФ международного уровня, и обладатель Кубка мира.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве решили наградить лейтенанта полиции, который спас малолетнюю девочку от отца, грозившегося сбросить ребёнка с балкона 13 этажа. Николай Коновалов был вынужден перебираться на огромной высоте с соседского балкона, чтобы вырвать ребёнка из рук вооружённого мужчину.