Невролог дал окончательное заключение по состоянию здоровья медведя из Диксона

Фото: скриншот из видео Светланы Акуловой

Невролог, вердикт которого ожидали специалисты "Московского зоопарка" по раненому белому медведю, доставленному в столицу из Диксона, дал окончательное заключение, и оно неутешительное. О негативных прогнозах рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

К сожалению, врач не видит возможности сохранить медведю способность ходить, и операция здесь не поможет. На это влияют сразу несколько тяжёлых факторов - перелом позвонка, контузия спинного мозга и миелопатия - все эти травмы не оставляют сомнений в том, что мишка никогда не сможет ходить.

Возможно, ситуацию немного исправит физиотерапия, но надежды на это мало. Тем не менее, для медведя разработают программу реабилитации, что станет серьёзной задачей для ветврачей, так как разрабатывать методики восстановления для белого медведя приходится далеко не каждый день (вернее, их никогда и не разрабатывали). Специалисты зоопарка продолжают бороться за здоровье и жизнь медведя.

Ранее KP.RU сообщал о том, что белый медведь из Диксона прошёл томографию, и стали видны все повреждения, которое животное получило. Помимо множества огнестрельных ранений и застрявших осколков металла в голове, позвоночнике и теле, обследование показало перелом рёбер.