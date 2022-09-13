В Москве за сутки выявили 4946 новых случаев заболевания коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4946 новых случаев COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 4946 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 5133 инфицированных COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 13 сентября.

Выздоровел 8561 пациент, в стационары попали еще 348 москвичей, умерли 30 человек. Всего с начала пандемии ковида в Москве зарегистрировали 3 107 614 случаев заболевания инфекцией, при этом вылечились 2 880 789 человек.

Всего в России выявили 44 045 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировали 4663 человек, умер 101 россиянин. Еще 48 187 жителей страны вылечились от ковида.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве и Подмосковье. По ее словам, новой волны заражений жители смогут избежать при соблюдении всех противоэпидемических мер. При этом Попова допустила, что в регионе возможен подъем ОРВИ.