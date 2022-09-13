Инфекционист Малышев спрогнозировал новую волну коронавируса в Москве в конце ноября

В Москве в конце ноября ожидается подъем заболеваемости COVID-19 Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что в Москве постепенно снижается число заразившихся COVID-19, в городе вновь ожидается подъем заболеваемости. По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, на этот раз он прогнозируется на конец ноября-начало декабря 2022 года, сообщает РИА Новости.

Кроме того, специалист отметил, что сейчас в Московском регионе ситуация с коронавирусом временно вышла на плато.

«Сейчас на плато, похоже, в последнее время одни и те же цифры. Ситуация стабилизировалась. В конце ноября-начале декабря может быть повышение респираторных заболеваний, и в том числе ковида», - пояснил врач.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве за прошедшие сутки выявили 4946 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 8561 человек, госпитализировали 348 москвичей, 101 житель столицы умер. При этом всего в России зарегистрировали 44 045 инфицированных ковидом.