Павильоны «Здоровая Москва» в парках завершат работу 14 сентября

Павильоны «Здоровая Москва» завершат работу 14 сентября из-за погодных условий Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице павильоны «Здоровая Москва» в 46 городских парках и зонах отдыха завершат свою работу. Последних пациентов они примут до 22:00 14 сентября, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

«Из-за сложных погодных условий последним днём работы павильонов «Здоровая Москва» в этом сезоне станет 14 сентября. В дальнейшем горожане, прикрепленные к городским поликлиникам, смогут, как и ранее, пройти диспансеризацию в поликлинике», - сказано в сообщении.

Записаться на диспансеризацию можно с помощью онлайн-сервисов: на портале mos.ru, на сайте emias.info или в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Там же москвичи смогут отменить или перенести запись. Если после обследования у пациента выявляют отклонения, его направляют на допобследование.

Кроме того, здоровье могут проверить жители столицы, переболевшие COVID-19. Им также могут назначить дополнительные исследования у профильных врачей. Важно – после момента выздоровления должно пройти не менее 60 дней.

Напомним, павильоны «Здоровая Москва» открылись в столичных парках 11 мая.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Сергей Собянин сообщил об открытии трех поликлиник в разных округах Москвы. Медучреждения смогут принять порядка 62 человек.