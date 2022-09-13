Самым возрастным участником компьютерного конкурса стал 93-летний пенсионер из Подмосковья

93-летний житель Подмосковья стал самым пожилым участником Всероссийского компьютерного конкурса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России до 15 октября проходит прием заявок на VIII Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности. Самым пожилым участником стал 93-летний житель Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В конкурсе могут принять участие жители разных субъектов РФ от 50 лет, которые умеют работать на компьютере и самостоятельно входят в интернет. Еще одно условие – участники должны пройти курсы компьютерной грамотности.

«Конкурс проводится онлайн в таких номинациях, как «Портал gosuslugi.ru – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Я – интернет-звезда»», - отмечается в сообщении. Кроме того, организаторы могут открыть специальные номинации, например, «Самый активный регион».

Для участия в конкурсе жителям Подмосковья достаточно заполнить заявку, написать историю по одной из предложенных тем и добавить фотографию. Все участники компьютерного соревнования получат электронные сертификаты. Призерам и победителям вручат ценные призы. Результаты объявят в конце 2022 года в Москве.

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