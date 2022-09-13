Автомобилисты в Москве смогут менять время начала парковки в приложении «Парковки России»

Москвичи смогут менять время начала парковки в приложении Фото: Михаил ФРОЛОВ

В приложении «Парковки России» для жителей Москвы появились новые функции. Теперь автомобилисты самостоятельно смогут менять время начала парковки, а также номер машины и парковочной зоны и продлевать истекшую парковку. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Функцию изменения времени очень ждали, она появилась в приложении на выходных. Теперь в приложении «Парковки России» можно отмотать назад время начала парковки, если автомобилист не оплатил ее вовремя. Изменения доступны только в течение одного дня.

В рамках одной сессии можно внести изменения только в один параметр: исправить или начало, или конец парковки, или номер машины и парковочной зоны. Разрешается до трех изменений в месяц.

Новая функция доступна только для физических лиц. В 2023 году ее планируют добавить и на сайт «Московского паркинга», в том числе в личный кабинет юрлица.

О том, что новую опцию добавляют по просьбам пользователей, говорил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве столице по вопросам транспорта. Об этом писал KP.RU.