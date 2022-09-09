Москвичам станет доступна новая функция в приложении «Парковки России»

Жители Москвы смогут менять время начала парковки на более раннее Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Новая функция появится в приложении «Парковки России». Как пишет KP.RU со ссылкой на главу дептранса Максима Ликсутова, теперь пользователи смогут менять время начала парковки.

Москвичи смогут самостоятельно изменять время приезда на стоянку на более раннее. Это удобно, если водитель забыл или не успел оплатить ее вовремя. Также это поможет избежать казусов из-за технических сбоев приложения.

В приложении «Парковки России» можно не только оплатить парковку. Пользователям доступна проверка штрафов, абонементы, тарифы. Также можно узнать, на какую спецстоянку переместили эвакуированный автомобиль. Есть и карта с ближайшими парковками.

Напомним, с 29 декабря 2021 года по решению правительства Москвы, стоимость платных парковок на 29 улицах города изменили. Цену на места на стоянках снизили, чтобы сбалансировать загруженность, писал KP.RU.