Рабочий разбился при падении с 6-го этажа на улице Мусы Джалиля в Москве

В Москве рабочий упал с высоты шестого этажа и погиб Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Мусы Джалиля сотрудник подрядной организации при выполнении работ в жилом доме упал с шестого этажа. Мужчина умер на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Принятие процессуального решения по факту смерти рабочего контролируется Нагатинской межрайонной прокуратурой.

Ранее KP.RU сообщал, что 27 августа на северо-востоке Москвы на улице Руставели один человек погиб при сборке монтажно-башенного крана. Он сорвался вниз и упал в котлован. От полученных травм мужчина скончался на месте. ЧП произошло из-за разрыва консоля крана. Наверху также остались еще двое человек, их снимали с помощью подъемника.

Еще одна трагедия произошла 10 августа в Новой Москве: рабочий упал со строительных лесов и погиб. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека.