«Аэрофлот» с 1 октября 2022 года запускает прямые рейсы из Москвы в Дубай

«Аэрофлот» запускает рейсы из Москвы в Дубай Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ) с 1 октября 2022 года. Продажа билетов уже открыта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут осуществляться на широкофюзеляжном лайнере Airbus A330 ежедневно. При этом с началом зимнего сезона число полетов из Москвы в Дубай увеличится до двух в день.

В авиакомпании добавили, что Дубай является одним из самых популярных направлений для пляжного отдыха в зимний период. Туристов также привлекают современные аквапарки, горнолыжные комплексы, уникальные башни и высочайшие в мире небоскребы ОАЭ. Кроме того, Дубай – это транзитный пункт при перелетах между Европой и Азией.

Ранее KP.RU сообщал, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines с 10 сентября запустила рейсы из Антальи в Москву. Пассажиров авиаперевозчика будут обслуживать в терминале аэропорта.