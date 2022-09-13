Бездыханное тело мужчины в нижнем белье нашли в отделении банка в центре Москвы

В Москве в отделении банка обнаружили тело мужчины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Москвы в понедельник, 12 сентября, в отделении банка на Марксистской улице обнаружили тело мужчины. На погибшем было только нижнее белье, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, погибший в трусах лежал на спине в помещении финансовой организации. На место происшествия выехала бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Медики установили, что мужчина мог умереть от сердечной недостаточности.

Правоохранители выяснили, что погибшим является 30-летний житель Тамбовской области. Пока неизвестно, почему он оказался в отделении банка без одежды. Причины и обстоятельства его смерти устанавливаются, идет проверка.

Источник KP.RU в правоохранительных органах подтвердил, что труп был обнаружен в отделении финансовой организации в центре столицы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в туалете около станции метро «Аэропорт» обнаружили труп мужчины. На стенках помещения находились следы крови. На вид погибшему было около 40-50 лет, его личность устанавливает полиция.