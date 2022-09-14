Жителей Москвы 14 сентября ждет самый холодный день недели

В среду будет холодно, а вот с четверга начнется потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среда, 14 сентября станет самым холодным днем в Москве на текущей неделе - воздух днем прогреется всего до 12-14 градусов тепла, следует из прогноза Росгидрометцентра для столицы. Весь день будет облачно и пасмурно, пройдут небольшие дожди.

Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 740 мм ртутного столба. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на территории столицы температура опустится до +8...+10 градусов. Также возможны осадки.

Зато ветер сменится на южный, скорость порывов немного возрастет - до 6 - 11 метров в секунду. Он и принесет в Москву долгожданное потепление - уже с 15 сентября температура днем поднимется до 17 градусов тепла, а в выходные ожидаются и вовсе +20. Как сообщал KP.RU ранее, эти теплые дни будут сопровождаться дождями.