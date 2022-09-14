Пропавшего в Москве экс-вице-премьера Пензенской области Трохина нашли в палате

Трохин перестал выходить на связь с родственниками 12 сентября и не сел на поезд до Пензы

Пропавший во время командировки в российскую столицу бывший заместитель председателя правительства Пензенской области, а ныне председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василий Трохин найден живым, сообщается на форуме поисковой организации "Лиза Алерт". Волонтеры не уточнили, где именно был найден 57-летний чиновник.

Также известно, что Василий Трохин находится в одной из больниц столичного региона, сообщают РИА Новости. Речь идет о больнице в подмосковном Раменском, чиновника туда привезли с разбитой головой, уточняет РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники. Как Трохин получил эту травму и почему вовремя не сел на поезд до Пензы, будут выяснять правоохранители.

Ранее KP.RU сообщил, что Василий Трохин перестал выходить на связь с родственниками 12 сентября и не сел на поезд до Пензы. В связи с этим его близкие обратились к полицейским, и 13 сентября начались его поиски.