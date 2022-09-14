Госавтоинспекция Москвы перестала выдавать права и регистрировать авто из-за сбоя

Сбой обещают устранить в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные автолюбители с 9 утра 14 сентября не могут зарегистрировать транспортное средство и получить права в Госавтоинспекции Москвы из-за сбоя, о чем сообщает само ведомство в Телеграм-канале.

Там отмечают, что оказание этих услуг приостановлено временно, специалисты уже работают над устранением причины технического сбоя и его последствий.

При этом все административные процедуры, которые не связаны с работой информационной системы, выполняются так же, как обычно.

Ранее KP.RU сообщил о новой опции приложения «Парковки России» для автомобилистов из Москвы. Теперь они могут менять время начала парковки. Теперь его можно «отмотать назад», если парковка не оплачена вовремя. Изменения доступны в течение одного дня.

При этом пока длится одна сессия, поменять можно только один параметр: время начала или окончания парковки, номер машины или парковочной зоны.