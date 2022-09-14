Актеру квеста в Москве предъявили обвинение по делу о пожаре, в котором пострадали несовершеннолетние

Актёра квест-комнаты в Москве обвиняют в оказании небезопасных услуг Фото: Олег ЗОЛОТО

25-летний актёр, игравший в хоррор-квесте в Москве на Новохохловской улице, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по столице.

Во время допроса актёр полностью признал свою вину и раскаялся. Сейчас с ним проводятся следственные действия, на время расследования молодому человеку выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, речь идёт о хоррор-квесте, который проходил на юго-востоке Москвы, где пострадали четверо несовершеннолетних. Игра чудом не закончилась жуткой трагедией, ведь запертые в клетке подростки оказались прямо в эпицентре начавшегося пожара. Причиной возгорания стал взрыв газовой горелки, которую использовал актёр для создания спецэффектов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что прокуратура опубликовала видео, снятое камерами в помещении, где проходил хоррор-квест. На записи хорошо видно, как начался пожар, и в каких уязвимых условиях находились подростки в тот момент.