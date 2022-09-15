У розовых и красных фламинго в Московском зоопарке появилось потомство

В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском зоопарке с середины июля до середины августа вылупились птенцы фламинго. На Большом пруду можно увидеть всех трех: одного розового и двух красных. Как отметили на официальном сайте мэра Москвы, птицы пока не перебрались в помещение. Делается это чтобы птенцы максимально долго были на солнце.

Розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке ежегодно. Сезон размножения начинается практически сразу после того, как птицы переселяются в уличный вольер.

Зоологам приходится защищать потомство фламинго, так как птицы агрессивно воюют друг с другом за гнезда и могут выбрасывать яйца. Иногда по ошибке и собственные. Поэтому зоологи вытаскивают отложенные яйца и помещают их в инкубаторы. А в гнезда кладут муляжи. Перед самым появлением птенца на свет яйцо возвращают фламинго. Когда птенец вылупляется, родители выкармливают его, ничего не заметив.

Птенцы красных фламинго вылупились раньше и уже не сидят в гнездах, а гуляют по вольеру за родителями. Розовый малыш пока большую часть времени проводит в гнезде. Сейчас все они не сильно похожи на родителей — оперение у них серое. Краснеть малыши начнут только через несколько месяцев.

Как сообщал ранее KP.RU, в Московском зоопарке на свет появился детеныш викуньи. Также у краснокнижных росомах родились три малыша.