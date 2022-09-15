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Общество15 сентября 2022 7:40

Метеоролог Шувалов спрогнозировал «мимолетное бабье лето» в Москве на выходных

Синоптик Шувалов: «мимолетное» бабье лето придет в Москву к выходным 17-18 сентября 2022 года
Мила ГЕНЬ
К выходным 17-18 сентября в Москву придет мимолетное бабье лето

К выходным 17-18 сентября в Москву придет мимолетное бабье лето

Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru о приходе «мимолетного» бабьего лета. Метеоролог прогнозирует резкое потепление в Москве к выходным 17-18 сентября.

Как отметил Александр Шувалов, суббота и первые полдня воскресенья пройдут без осадков. После обеда 18 сентября в столице ожидают сильные дожди. Особенно большие ливни пройдут ночью.

Температура воздуха в выходные в Москве составит 17-18 градусов тепла. Уже к понедельнику неожиданное потепление закончится, и станет холоднее на несколько градусов.

Напомним, в четверг, 15 сентября, в столице прогнозируют 15-17 градусов выше нуля. Будет облачно с временными прояснениями, во второй половине дня синоптики прогнозируют более солнечную погоду. Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, температура в Москве соответствует климатической норме. Об этом писал KP.RU.